24. června 2021

Blatná se prosadila v letošním ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Další stupně vítězů v rámci Jihočeského kraje obsadily Strakonice a Vimperk. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205 měst a obcí s rozšířenou působností a městské části hlavního města Prahy. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank.

Blatná dominuje v přístupu veřejné správy

Jihočeské město s šesti tisíci obyvatel se může pyšnit velmi vysokým meziročním nárůstem počtu ekonomických subjektů, stejně jako nadprůměrným počtem malých a středních firem. V oblasti pracovního trhu panuje zdravé konkurenční prostředí, o čemž svědčí nadprůměrný počet uchazečů o jedno pracovní místo. Nové podnikatele může přilákat v rámci Jihočeského kraje na nízké úrovni se držící daň z nemovitosti. Radnici se daří dobře hospodařit, o čemž svědčí velmi nízké náklady na dluhovou službu a vysoká likvidita. Nejlepšího výsledku dosáhla Blatná v rámci regionu v kvalitě webových stránek, které jsou v rámci výzkumu posuzovány z pohledu podnikatele. Ten na nich nalezne v přehledné podobě vše potřebné jak pro komunikaci s veřejnou správou, tak třeba pro rozvoj nebo založení svého podnikání.

„Pro mě je to neskutečný úspěch a vážím si toho proto, že se nám daří zlepšovat. To je pro mě to nejdůležitější a určitě neusneme na vavřínech. My jsme teď vsadili na větší propojení podnikatelů s kulturou a další rozvoj města. A to se nám daří. Získáváme poměrně zásadní finanční prostředky na kulturní akce a já si myslím, že je to docela znát i v tom, že se firmy cítí trochu vtaženy do dění města. My s nimi pořádáme i různé konference, zveme je na setkání a chceme se vzájemně slyšet. To je totiž důležité i pro naše strategické plánování,“ říká starostka Blatné Kateřina Malečková.

Strakonice skrývají podnikatelský potenciál, Vimperk je nejlepší v mystery testování

Celkové pořadí 1. Blatná

2. Strakonice

3. Vimperk

4. Kraslice

5. Milevsko

6. Třeboň

7. Dačice

8. Jindřichův Hradec

9. Písek

10. Prachatice

11. Český Krumlov

12. Vodňany

13. Soběslav

14. České Budějovice

15. Tábor

16. Trhové Sviny

17. Týn nad Vltavou

Příslibem pro budoucí rozvoj podnikatelského prostředí je v regionu nízké stáří populace Strakonic, s čímž jde ruku v ruce naopak nadprůměrný počet dokončených bytů v přepočtu na obyvatele. Radnice věnuje nadprůměrné finanční prostředky na rozvoj kultury a sociální péči. Město dopadlo velmi dobře v testu elektronické komunikace, který sleduje rychlost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. Třetí příčku obsadil Vimperk, a to zejména zásluhou v Jihočeském kraji nejnižší dlouhodobé nezaměstnanosti. Cena stavebních pozemků, přestože svojí výší dohání ostatní, je v kraji stále nejnižší. Místní radnice hodně investuje, o čemž svědčí výrazně nadprůměrný podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. A nejlepšího výsledku dosáhl Vimperk v již zmiňovaném testu elektronické komunikace.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií – podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Eurovia CS a Svaz měst a obcí ČR.