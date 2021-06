Slova z něj padají stejně rychle jako ze samopalu, ze kterého se právě střílí na obrazovce monitoru. Ivan Lazarov barvitě a energicky komentuje souboj v počítačové hře Counter-Strike: Global Offensive a ve chvílích pauzy si čte dotazy diváků a na kameru na ně odpovídá. Lazarov je v internetovém světě známý pod přezdívkou Dev1 a jako jeden z předních slovenských streamerů patří mezi celebrity současných teenagerů.

Jeho příběh dokumentuje, jak se v posledních letech změnil způsob, jakým mladí lidé konzumují zábavu, a zároveň ukazuje, že v živých přenosech z hraní počítačových her se začínají točit velké peníze.

Podle průzkumu společnosti Deloitte jsme svědky velké změny, jež se odehrává na poli showbyznysu. Mladí lidé ve věku 14 až 24 let, také označovaní jako generace Z, mají zcela odlišný přístup ke konzumování zábavy než předchozí generace. Ty jsou zvyklé svůj volný čas trávit sledováním televize nebo on-line videoték typu Netflix či HBO Go a do jejich životů tak ještě zásadním způsobem promlouvá filmový průmysl.