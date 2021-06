Jan Macák alias MenT patří mezi českou a slovenskou youtuberskou špičku. Během více než desetiletého působení vybudoval největší herní kanál téměř s 1,5 milionu odběratelů. Stejně jako řada internetových hvězd ale nezůstal u ztřeštěných videí a jeho tvorba vyzrála. „Na YouTube jsem už dlouho a publikum se mnou stárne. Mám vizi, že chci dělat úplně odlišný obsah a dospěle,“ vysvětluje Macák pro týdeník Ekonom, proč nezůstal jen u počítačových her, ale zaměřuje se nyní i na lifestylový a automobilový obsah.

Jak začala vaše kariéra youtubera?

To byl rok 2009, bylo mi 12 let a k YouTube jsem se dostal náhodou. Jako každý kluk v mém věku jsem hrál hry a kamarád mi ukázal, jak si nahrává scénky z toho, jak hrajeme. Líbilo se mi to, protože jsem vždycky rád něco tvořil. Chtěl jsem dělat videa, ale neměl jsem na to kameru ani foťák. Tak jsem řekl, pojďme zkusit scénky ve hře. Natočil jsem to, našel jsem si návod, jak to sestříhat, a pak jsme to nahráli na internet. V 15 letech jsem si zažádal o partnerství s YouTube. To byl další zlom v tom, abych mohl vydělávat peníze.