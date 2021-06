Nejčastějším důvodem pro rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance je podle mnoha průzkumů nesoulad mezi kolegy. Může to začít malou drobností, kdy se jeden druhého dotkne třeba narážkou, na niž dotčený nereaguje. Na drobnou emoci má ale při nevyřčení tendenci nabalit se další, a když se to nastřádá, může to přerůst v konflikt, anebo dokonce výpověď. Takovým situacím může předejít návyk dávat si zpětnou vazbu, tedy o společných záležitostech pokud možno okamžitě a otevřeně mluvit. To v pracovním prostředí nemusí být jednoduché, zaměstnanci se většinou bojí, že to ohrozí jejich vztahy, zvláště pokud konfrontace míří směrem k nadřízeným. Firmy si to uvědomují, a proto dávání zpětné vazby už neučí pouze své manažery, ale i řadové zaměstnance. Zpětná vazba má totiž víc efektů − upevňují se díky ní dobré vztahy i dobrá praxe v práci samotné a dochází k efektivnímu rozvoji zaměstnanců.

Hlavním důvodem, proč si mnoho lidí od plic neřekne, co se jim nelíbí, jsou obavy. „Lidé těžko překonávají strach z toho, že konfrontace ohrozí vztah s dotyčnou osobou. Může dojít ke dvěma extrémům. Buď to může skončit nekonstruktivní hádkou o starých věcech, které si ten druhý ani nepamatuje. Anebo svou výtku dotčený ve strachu tak zaobalí, že nakonec jeho vyjádření nemá ten pravý dopad a nic se nezmění,“ říká Bohunka Hihlánová, HR ředitelka společnosti společnost ICE Industrial Services, která se zabývá automatizací ve výrobních podnicích. Naučit lidi otevřeně komunikovat mezi sebou je jednou z jejích priorit pro tento rok.