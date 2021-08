11. června 2021

Loňský krajský vítěz obhájil svoji pozici. V Hradci Králové se kvalita podnikatelského prostředí doplňuje se vstřícným přístupem veřejné správy. Druhou příčku v rámci Královéhradeckého kraje obsadila Nová Paka a třetí Dobruška. Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys, který z hlediska dat připravuje analytická agentura Datank.

Hradec Králové se podnikatelsky rozvíjí

Krajské město se může pochlubit nejvyrovnanějšími výsledky v obou hlavních částech srovnávacího výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí a v přístupu veřejné správy. O aktuálním rozvoji svědčí v rámci celého regionu v přepočtu na 1000 obyvatel nejvyšší nárůst počtu obyvatel, ale také nejvyšší meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů. Hradec Králové podnikatele láká svou výbornou dopravní dostupností. Ekonomické ukazatele prozrazují, že radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky na veřejnou dopravu, stejně jako na kulturu a sport. V rámci kraje má Hradec nadprůměrný počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé mohou vyřídit vše potřebné. Webové stránky města z pohledu podnikatele byly při posuzování jejich obsahu a přehlednosti vyhodnoceny jako vůbec nejlepší.

„Já bych v první řadě chtěl poděkovat za toto ocenění a jsem rád, že naše snahy dosáhly toho, že se to v rámci výzkumu projevilo. My jsme se v loňském roce snažili tu velmi těžkou situaci hradeckým podnikatelům usnadnit. Je pravda, že v mnoha případech pouze symbolicky, věnovali jsme jim peněžní dary, odpustili jsme nájmy za prostory, ve kterých se pohybují a které patří městu. Co považuji za velmi významné, je odpuštění poplatků za zahrádky u restaurací a kaváren, protože to podnikatelům velmi pomohlo. Jednoduše řečeno, snažili jsme se pomoci nejrůznějším způsobem, a jak jsme zjistili, tak naše pomoc byla skutečně nejvelkorysejší v celé republice. Věnovali jsme celkově několik desítek milionů korun,“ říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek.

Celkové pořadí 1. Hradec Králové

2. Nová Paka

3. Dobruška

4. Jičín

5. Dvůr Králové nad Labem

6. Kostelec nad Orlicí

7. Hořice

8. Nové Město nad Metují

9. Náchod

10. Vrchlabí

11. Rychnov nad Kněžnou

12. Trutnov

13. Broumov

14. Nový Bydžov

15. Jaroměř

V Nové Pace se daří malému a střednímu podnikání, Dobruška obstála v mystery testování

Nová Paka má v rámci Královéhradeckého kraje v místním podnikatelském prostředí velmi vysoký podíl malých a středních firem. Město může lákat na nízké ceny stavebních pozemků, i když jejich meziroční nárůst zaznamenal výrazný posun směrem nahoru. Daň z nemovitosti se zde drží velmi nízko. Novopacká radnice se může pyšnit skvělými ekonomických údaji, mezi něž patří vysoká likvidita nebo vysoký podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích. V podnikatelském rozvoji bronzové Dobrušky se snoubí její mladá populace, vysoký meziroční nárůst počtu ekonomických subjektů a vysoce konkurenční prostředí na pracovním trhu. Místní radnice vynakládá nejnižší finanční prostředky na dluhovou službu, o to více může podpořit rozvoj bydlení a kulturu. Nadprůměrného výsledku dosáhla také v testu elektronické komunikace, který ověřuje rychlost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Celorepublikové výsledky budou v letošním ročníku poprvé převáženy výsledky srovnávacího výzkumu zaměřeného na kraje Místo pro život. Místo dobré pro podnikání by totiž mělo být i dobrým místem pro život! Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina Eurovia CS a Svaz měst a obcí ČR.