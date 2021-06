Designér David Karásek se dostal k podnikání neplánovaně. V 90. letech nenašel firmu, která by jeho návrhy přetvořila ve finální výrobky. Založil proto společnost mmcité, která je dnes předním světovým producentem designového městského mobiliáře, jako jsou lavičky, odpadkové koše nebo autobusové přístřešky. Celkem 80 procent výrobků firmy míří z východomoravských Bílovic do zahraničí, najdeme je například v americké centrále Googlu, na pařížských letištích nebo v olympijské vesnici v Rio de Janeiru.

Rozvoj firmy příliš nezabrzdila ani pandemie koronaviru či zavřené hranice, v současnosti se ale mmcité potýká s prudce rostoucími cenami surovin a jejich nedostatkem. „Chybí hlavně ocel, hliník, ale i dřevo. Doba je nyní extrémně nepředvídatelná a unikátní. Dříve bylo běžné, že se tu a tam zdražila nějaká surovina, současná situace je ale úplná novinka,“ říká David Karásek. Zároveň firmě schází lidé. „To je neblahý důsledek vládní politiky, která uměle udržuje vysokou zaměstnanost,“ myslí si Karásek.

Vaše firma má vlastní výrobu v Bílovicích u Uherského Hradiště. Provozujete továrnu i někde v zahraničí?

Vedle Česka máme i výrobu v Brazílii a Mexiku, ale nejsou to velké továrny. Část komponent nám dodávají subdodavatelé a my děláme povrchové úpravy, dřevěné prvky a hlavně finální montáž. V Brazílii jsme byli nuceni vyrábět kvůli tomu, že tam jsou vysoká dovozní cla. Částečně odtamtud i exportujeme do Spojených států. V Brazílii jsme tak pět šest let a výroba se nám tam už docela rozběhla. V Mexiku jsme dva nebo tři roky a doufám, že tam také budeme vyrábět víc. Pořád je pro nás ale naprosto stěžejní výroba v Česku a expedujeme odtud většinu produktů.