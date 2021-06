Připomíná to počítačovou hru. Kliknutím na monitoru se vybírají zvolené komponenty zbraně: spoušť, zásobník či zaměřovač. Zvolit skrze webové rozhraní lze i ovládací prvky nebo barevné provedení. Výběr je však reálný: z hlavně budou létat skutečné projektily. Digitální konfigurátor zbraní vyvinutý Českou zbrojovkou z Uherského Brodu patřící do skupiny CZG – Česká zbrojovka Group umožňuje do detailu si navolit a objednat zvolenou pistoli či pušku.

„Nikdo z našich konkurentů nic podobného nemá,“ říká obchodní ředitel CZG Petr Pištělák. „Dopředu si tak poskládáte i naprosto jedinečnou zbraň, my ji pak vyrobíme.“ Právě Petr Pištělák vedl tým, který konfigurátor vyvinul. Nástroj zaujal a obchodní ředitel CZG byl letos oceněn jako jeden z top lídrů digitální transformace v Česku. Výběr každoročně sestavuje sekce Business Transformation Club & Award v rámci české Asociace komunikačních agentur. „Ocenění mě hodně překvapilo, informační technologie jsou pro nás jen prostředek, primárně se zabýváme lehkým strojírenstvím,“ uvedl k získání ceny Pištělák.