Malá hádanka na začátek: Kdo je to? Když 25. června 2020 vystoupil v Míčovně Pražského hradu na konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“, koronakrize byla v plném proudu, ale on přesto chrlil sliby. „Po dlouhé době jsme první vládou, která se zavázala splnit naše závazky v rámci NATO, konkrétně závazek, že každá členská země dá dvě procenta svého HDP na obranu do roku 2020,“ bil se v prsa. „I navzdory ekonomické krizi způsobené pandemií koronaviru naše vláda na obraně, bezpečnosti a armádě určitě nebude šetřit,“ ujišťoval.