Každý se nyní může přesvědčit, že premiér Andrej Babiš je beneficientem obou svěřenských fondů, do nichž v roce 2017 převedl svůj majetek, a tím i nepřímým vlastníkem Agrofertu. Jde o důsledek nového zákona o evidenci skutečných majitelů − podle něj totiž firmy musí zapsat do rejstříku jméno majitele a tato informace je v elektronické podobě dostupná veřejnosti. Pokud by premiér Babiš požadované údaje nezveřejnil, nemohl by ze svých firem dostávat podíl na zisku.

Nahlédnutím do elektronického registru lze ale zjistit například i to, že Renata Kellnerová, manželka podnikatele Petra Kellnera, který v březnu zahynul na Aljašce, je nepřímou majitelkou společnosti Škoda Transportation.