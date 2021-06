Čtyřnásobná matka Petra Plemlová během poslední mateřské dovolené musela kvůli onemocnění manžela ze dne na den sama zajistit obživu pro celou rodinu. Potřebovala měsíčně 15 tisíc korun na splátku hypotéky. Začala šít, potom prodávat látky a nyní po sedmi letech její firma Unuo ročně vyrobí 70 milionů kusů dětského oblečení. Látky vyváží do sedmi zemí a letos počítá s obratem ve výši 150 milionů korun. Zaměstnává sto lidí. Za růst firmy vděčí rozhodnutí odstěhovat ji z Prahy do Tábora a především v podnikání maximálně využít vlastní technologie. V případě společnosti Unuo to znamená automatizaci skladů, nákupu zboží či tvorby obsahu na e-shopu. Na vývoji programů, které na to firma využívá, se přímo podílí Plemlová. Původní profesí je sice učitelka v mateřské škole, ale odmala měla ráda matematiku a technologie. Studovat je nešla, protože je těžký dyslektik. Dostala se k nim tak až ve vlastním podniku.

Spoleh na technologie, ne na člověka