Biochemik Vladimír Velebný se do podnikání pustil v 90. letech. Na vyřazeném robotu ze školní jídelny míchal nápoje a výživu pro sportovce. Recepturu tehdy nedostatkového zboží znal ze své akademické praxe. Díky tomu získal finanční základ pro rozvoj svého vysněného byznysu − výroby kyseliny hyaluronové, látky, která se používá v krémech a kosmetických preparátech. Na tom pak postavil svou společnost Contipro, která rychle pronikla na západní trhy. Nyní patří ve svém oboru do první trojky nejúspěšnějších světových firem a vyváží do 70 zemí světa. Ročně utrží kolem 850 milionů korun. „Uvědomili jsme si, že nemůžeme být levní,“ popisuje jeden z hlavních milníků svého podnikání Velebný. Cesta, kterou prošel, může být inspirací pro další české firmy usilující o přerod z „montoven“ na podnikání s vyšší přidanou hodnotou.

Contipro, firma s celosvětovým dosahem, podniká z malé východočeské vesnice Dolní Dobrouč. Jak to vlastně vzniklo?

Začali jsme podnikat v malém rodinném domku tady nedaleko od našeho současného sídla v Dolní Dobrouči. Sešla se tu skupina šesti lidí, s nimiž jsem začínal. Navíc to nebylo daleko do Litomyšle, kde jsem v té době bydlel u rodičů. Ze začátku jsme byli v pronájmech a pak jsme koupili náš stávající areál. Tehdy samozřejmě neměl rozsah, jaký má dnes. Byla to mlékárna a poměrně malý pozemek, ale koupili jsme ho za 12 milionů korun. To rozhodlo. Menší pozemek v Hradci Králové s méně vyhovujícími budovami nám tehdy nabízeli za 33 milionů korun. Rozhodnutí tedy bylo tlačené financemi.

Nelitujete toho nyní, když jste svým významem a dosahem přerostli nejen Dolní Dobrouč, ale i Česko?