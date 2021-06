České firmy mají už to nejhorší za sebou, některé z nich si ale v pandemii zadělaly na problém do budoucna. Podle Petra Fialy, ředitele divize Trade Finance a Factoring v Raiffeisenbank, mnohé podniky omezily nebo zastavily investice do inovací, což v příštích letech může omezit jejich konkurenceschopnost.

Jak dopadla pandemie na firmy v Česku?

Myslím, že těžké to má ten, kdo se nechtěl přizpůsobit a domníval se, že pandemie odezní za měsíc či dva, a vyčkával. To nejdůležitější slovo, které si jak firmy, tak banky během posledního roku musely neustále opakovat, je opatrnost. Podniky začaly být opatrné kvůli nejistotě, jež panovala a stále v určité míře panuje. Dnes se říká, že 35 až 40 procent dodavatelských řetězců je nějakou měrou narušeno. Ať již tím, že někteří jejich členové nemohou platit za zboží, které odebrali, nebo naopak nemají vstupy na to, aby mohli vyrábět a dodávat. A to je samozřejmě strašně nebezpečné, protože to může postihnout i ty firmy, které jsou v řetězci od těch problémových společností relativně hodně vzdálené.

Jak se tahle nejistota projevila na chování firem?