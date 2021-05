Bývali legendou prokrastinačních chvil ve škole i na pracovišti, pak se na několik let odmlčeli. Teď tvůrcům počítačové hry Bulánci stačila necelá hodina, aby vybrali půl milionu korun na její pokračování, což byla také původně zamýšlená cílová částka. Sbírka, která odstartovala 17. května, však ještě zdaleka není u konce a cifra se už vyšplhala téměř na desetinásobek očekávaného výnosu.

Lesní mýtina, taneční parket, džungle nebo třeba hřbitov. To jsou různá prostředí neboli mapy, v kterých se odehrávaly přestřelky krvelačných polštářů Bulánků. Každý z nich byl vyzbrojený jednou z pěti dostupných zbraní, jako samopal, raketomet či brokovnice. Když přišel smrtelný zásah, polštář zakvílel a v kaluži krve padl k zemi. K tomu hrála podmanivá zvuková smyčka a efekty, které si bulánčí nadšenci vybaví s přehledem i po dvaceti letech. Právě tehdy tato roztomilá, vtipná, a zároveň trochu morbidní hra poprvé spatřila světlo počítačového monitoru. „Kdo se vleče, neuteče,“ zněl podtitul Bulánků, kteří dosud nasbírali přes 16 milionů stažení − během let totiž vznikla také verze umožňující „pařit“ Bulánky po síti či na mobilním telefonu.

Crowdfundingová kampaň potrvá do 16. června, na nové verzi 2.0 vývojářské studio SleepTeam již pracuje.

Z koníčku se stala firma

Zahájení práce na další verzi podle tvůrců nebylo náhlým rozhodnutí. „Dlouho se na nás obracela bulánčí komunita. Pokaždé když jsme se ocitli na nějaké akci spojené s počítačovými hrami, potkávali jsme pamětníky a poslouchali jejich bizarní historky,“ líčí jeden z tvůrců hry Jaroslav Wagner, jak si například skupina fanoušků uspořádala po vzoru Bulánků noční bitvu ve spacácích v tělocvičně. „Postupně tak přibývaly čím dál přesvědčivější argumenty pro pokračování projektu,“ říká jednatel vývojářského studia SleepTeam, které kromě Bulánků stojí také za detektivní adventurou Polda.

Báli jsme se, že sbírka na půl milionu korun je příliš ambiciózní. Nakonec se tato částka vybrala za necelou hodinu.

Spuštěním crowdfundingové kampaně si autoři hry chtěli ověřit, jestli bude o pokračování ze strany veřejnosti vůbec zájem. „Výraznými finančními prostředky neoplýváme, původně požadovaná částka nám měla pomoct do začátku, kdy je potřeba pořídit různé vývojářské balíčky na postavení hry pro herní konzole,“ pokračuje Wagner. Rychle narůstající vybraná cifra tvůrce mile zaskočila. „Sbírka se spustila, nepředpokládali jsme však, že by se ještě ten večer odehrál zásadní zvrat. Za necelou hodinu volala manželka, že jsme hranici půl milionu překonali,“ vzpomíná Wagner.

Nová verze legendárních Bulánků přinese propracovanější grafiku i možnost hry na více platformách současně. Hra tak bude dostupná na PC, konzolích i mobilech. Foto: SleepTeam

V tu chvíli jemu i jeho kolegům došlo, že Bulánky již nelze brát na lehkou váhu. „Dosud byl projekt pro SleepTeam koníčkem, teď k němu musíme přistupovat víc jako k firmě,“ říká Jaroslav Wagner.

Nepřevlékat jenom kabát

Detailní statistiky, jaké spektrum lidí na pokračování Bulánků přispívá, SleepTeam pochopitelně nemá. Podle Wagnera jsou mezi příznivci jak počítačoví pamětníci, tak mladá generace aktivních hráčů. Čím si Bulánci takovou přízeň a označení kultovní hry vysloužili? „Podle mě si hra získala lidi především tím, že na začátku byla snadno šiřitelná − šlo o malý soubor, který nebylo potřeba instalovat, což bylo zásadní právě pro školní učebny. Hra navíc byla zadarmo a zřejmě byla i zábavná,“ říká Wagner. Právě míru zábavy a zážitku chtějí autoři zachovat. Všechno ostatní by však rádi posunuli na vyšší úroveň. „Chceme zachovat záchytné body, které se lidem vepsaly do paměti. Zároveň však přineseme 3D rozměr a hru naprogramujeme tak, aby ji zároveň mohlo hrát více hráčů na různých přístrojích a platformách,“ vysvětluje Wagner, že Bulánky 2.0 tak bude možné hrát současně třeba z počítače i herní konzole.

Pozvednout svět PC her

Vývojářské studio SleepTeam založila trojice ve složení Jaroslav Wagner, Radek Matějka a Lubor Kopecký za účelem vytvoření hry Polda a interaktivních filmů jako volnočasový koníček, nikoliv jako živobytí − například Jaroslav Wagner se v běžném životě věnuje reklamní grafice a webdesignu. Původní osazenstvo v projektu figuruje dodnes, interní tým se rozrostl na pět lidí a spolupracuje s řadou externistů. Hra Bulánci vznikla v roce 2001 nejprve o základní velikosti tři megabajty, postupně se rozšířila o další mapy a o dva roky později autoři spustili placenou anglickou verzi pod názvem Combat Pillows.

Co se týče ryze komerční hry Polda, závratné sumy prý SleepTeamu nepřinesla. „Víceméně se nám vrátily náklady na vývoj a za zbytek jsme si mohli nakoupit nové počítače.“ Na dalších dílech Poldy, kterých je nyní dostupných už šest a sedmý se chystá, se studio už nepodílelo.

„Naše studio dosud zmíralo, nevyvíjeli jsme žádnou zásadní aktivitu. Kolem počítačových her se však točíme pořád,“ pokračuje Wagner. „Někteří z nás se podíleli na založení vývojářského ocenění Česká hra roku nebo pomáhali při vzniku Asociace českých herních vývojářů GDA CZ.“ Podle jejích údajů tvoří český herní průmysl přibližně 110 herních společností zaměstnávajících okolo 1750 vývojářů a v roce 2019 jejich obrat přesáhl 4,5 miliardy korun.

Pandemie podle Wagnera hernímu průmyslu jednoznačně pomohla a spousta vývojářů zaznamenala nárůst tržeb především díky tomu, že lidé hledali rozptýlení. „Neustále se však snažíme prostředí počítačových her pozvedávat a změnit postoj široké veřejnosti, která se na něj dívá s jistou mírou despektu,“ pokračuje s tím, že i svět počítačových her prošel za posledních dvacet let velkou evolucí.

Změnily se i podmínky, za jakých je možné novou hru vytvořit. „Technologie a nástroje jsou připravené, takže pro programátory je dnes tvorba her asi snadnější. Pro mě jako pro grafika a animátora veterána je to trochu hůř uchopitelné.“ Ve 3D totiž bulánek vypadá z každého úhlu trochu jinak, a zatímco před dvaceti lety Wagner agresivní polštář dokázal vytvořit sám, dnes potřebuje na pomoc modeláře, tvůrce textur i dalšího animátora. Podle výsledků crowdfundingové kampaně by to však neměl být problém a prostředků bude dost. Fanoušci by si demoverzi Bulánků 2.0 mohli zahrát v únoru příštího roku, plnou verzi hry plánuje SleepTeam spustit během příštích letních prázdnin.