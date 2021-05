Jedna z největších logistických firem Evropy, německý Dachser, rozjela před třemi lety ve Stuttgartu doručování nákladu pomocí bicyklů či kamionů na elektřinu. Praha je prvním městem bývalého východního bloku, do kterého se nyní tento projekt rozšíří. Unikátní na tom je, že zatímco zásilkové společnosti většinou doručují na kolech a v elektromobilech jen malé balíky, Dachser vozí především větší náklady do firem. Cargo kolo, které už v Praze nasadil, tak uveze i přepravní paletu a za den doručí kolem tuny nákladu. Nyní si chce logistická firma pořídit další kamiony na elektřinu. Narazila ale na to, že nejsou k dostání. Další překážkou je i nedostatek nabíjecích stanic vhodných pro nákladní auta a vysoká cena vozů.

Silniční přepravu budou kvůli tlaku na snížení dopadů na životní prostředí postupně prodražovat i další dodatečné náklady, zejména ekologické poplatky. „Ty zvýší naše celkové náklady, což budeme muset do určité míry promítnout do cen našim zákazníkům a oni zase svým zákazníkům,“ říká Burkhard Eling, který se letos stal výkonným ředitelem společnosti Dachser.

Jakou budoucnost má využití elektrického pohonu v silniční přepravě?