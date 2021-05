Když dostal americký lékař Jonas Salk v roce 1954 otázku, zda si bude patentovat svou vakcínu proti dětské obrně, odpověděl: „Můžete si patentovat slunce?“ Tímhle dobrovolným rozhodnutím se připravil odhadem o sedm miliard dolarů. O miliardy dolarů v budoucnu přijdou možná i farmaceutické firmy, které během pandemie dokázaly vyvinout vakcíny proti covidu-19. Rýsuje se totiž možnost, že přijdou o své patenty, na rozdíl od Salka ale nedobrovolně.

Návrh, aby se společnosti jako Pfizer, Johnson & Johnson nebo třeba AstraZeneca musely vzdát patentů, podpořil minulý týden americký prezident Joe Biden, čímž změnil dosavadní odmítavé stanovisko Spojených států. Jednat o tom samém bude i Evropská unie. Kdyby skutečně došlo ke zrušení patentů, mohl by vakcíny vyrábět kdokoli, aniž by mu za to hrozil trest.