Brněnský výrobce Frentech Aerospace dodává technologicky pokročilé díly do letadel, pro vesmírný a obranný průmysl. Díky němu se české výrobky doslaly na Mars a míří také k Jupiteru. Před koronavirovou pandemií patřil Frentech Aerospace k rychle rostoucím firmám. Pak se ale letecká doprava kvůli koronaviru zastavila a společnost přišla o zakázky. Tržby jí tak loni klesly zhruba o 100 milionů korun, tedy téměř o polovinu.

Ředitel a spolumajitel firmy Pavel Sobotka přesto, navzdory krizi, jíž jeho firma prochází, neztrácí optimismus. "Koronavirová pandemie byla takovým zakopnutím. Avšak platí, že i na rovné cestě můžete zakopnout, dál ale budete pokračovat v chůzi, anebo se dokonce rozběhnete," míní. V pandemické krizi vidí příležitost pro inovace i získání nových trhů, a to nejen pro Frentech, ale i pro další české firmy.

Kvůli koronaviru se vám loni rekordně propadly tržby. Jak tu situaci zvládáte?

Brzdí nám to investice, rozvoj, nedá se moc plánovat. Naštěstí jsme měli rezervy (nerozdělený zisk Frentechu z minulých let činil na konci roku 2019 podle výroční zprávy 223 milionů korun − pozn. red.). Zachránil nás také vesmírný průmysl. Teď už můžu říct, že to byla správná cesta, že jsme se v něm před více než deseti lety angažovali, byť je to nesmírně riskantní odvětví, je procesně náročné na management a na jednání. Málokdo ví, že Evropská vesmírná agentura nám diktuje maximální procento zisku. Je to osm procent a ani o euro víc.

Kolik rezerv jste museli kvůli koronavirové pandemii vyčerpat?