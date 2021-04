Při pohledu na nekonečnou mořskou hladinu člověka napadne ledasco. Plující pirátské koráby, kolébka života, co třeba ale ohromný zdroj elektřiny? Podle některých odhadů by se na moři mohla do poloviny století vyrábět až polovina spotřeby elektřiny v EU. Síla mořských proudů a větru dujícího přes oceány se zdá až neuvěřitelná. Jak ji ale využít co nejlépe?

Vzhůru do oblak

Kdo byl u Severního moře, případně Baltu, určitě zahlédl obrovské větrné elektrárny umístěné v moři. Technologie jako taková je samozřejmě obecně známá z masového nasazení na souši. U větrných turbín obecně platí: čím vyšší, tím lepší, protože vyšší turbíny mají větší výkon. Mohou si také "sáhnout" na silnější větry dující výše nad zemským povrchem. Větrníky známé z České republiky jsou obvykle vysoké 130 metrů (nejvyšší bod, kterého lopatka dosáhne) a mají výkon dva megawatty. Jedna taková turbína vyrobí za rok pět tisíc megawatthodin elektřiny, což odpovídá spotřebě jednoho tisíce průměrných evropských domácností.