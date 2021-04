Vložit peníze do firmy, která nic nevyrábí ani ne­provozuje, a tím pádem nemá žádný výdělek, nezní jako nejchytřejší investiční strategie. Přesto jen v letošním roce nasypali investoři na Wall Street do tří stovek takových firem bezmála sto miliard amerických dolarů. Loni již tímto způsobem investovali 83 miliard dolarů. Co je k tomu vede? Sázka na to, že se tahle larva jednou promění v krásného (a pořádně výnosného) motýla.

Ony firmy, do kterých investoři vkládají peníze, se nazývají special purpose acquisition companies (zkráceně SPAC). Nejsou žádnou novinkou, na trhu existují od 90. let minulého století a princip jejich fungování je vlastně jednoduchý. Jde o prázdnou schránku, která po svém založení uskuteční na burze úpis akcií. Základní cena jedné činí většinou 10 dolarů.