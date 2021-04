V první čtvrtině roku se vždy odehraje nejvíc personálních přestupů. Nejinak tomu je i letos, a to navzdory pandemii, která stále otřásá světem. "Můžeme v tom vidět signál oživení ve firmách," říká šéf personální společnosti Egon Zehnder Jaroslav Němec, který za první čtvrtletí eviduje desetiprocentní meziroční nárůst manažerských přesunů. Ještě o vyšším nárůstu hovoří Tomáš Drážný, který stojí za pracovním portálem Executivejob.cz, propojujícím manažery, headhuntery a HR oddělení. "Zvláště od poloviny února vidíme u firem obnovený a zesílený nábor, máme až o 40 procent víc pracovních nabídek," vyčísluje Drážný.

Firmy už nevyčkávají, jak to dělaly většinu minulého roku, kdy nebylo jasné, jak se vyvine pandemie. Několikaměsíční náborový stop stav způsobil přeskupení headhunterského trhu. Vedle řady jednotlivců, kteří se museli poohlídnout po jiné práci, byl nejvýraznější změnou zánik české pobočky personální společnosti Spencer Stuart, která je od února v likvidaci. Ti, kteří přežili, budou mít podle svých slov další měsíce víc práce. Obvykle klidnější druhý kvartál může být na počet personálních změn dokonce ještě bohatší. To nastiňuje Markéta Šveda, výkonná ředitelka společnosti Recruit CZ. "Změny na postech nejvyšších s sebou nesou následné změny i ve středním managementu, takže budeme mít práce dost určitě až do léta."