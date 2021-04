Češi si loni na bydlení v bankách půjčili téměř 255 miliard korun. Celkový objem poskytnutých hypoték tak zlomil všechny dosavadní rekordy. Za nárůstem rozpůjčované sumy ale nestojí zdaleka jen velký zájem o vlastní bydlení. Lidé si především půjčují mnohem větší částky než dřív. Letos v únoru průměrná výše hypotéky přesáhla poprvé v historii tři miliony korun. To je skoro dvakrát tolik co před deseti lety. Tehdy si lidé v průměru půjčovali zhruba 1,6 milionu korun. Je tak rychlý růst ale zdravý? Nezaděláváme si tím na finanční krizi, jaká v roce 2008 otřásla Spojenými státy? Tam zvýšení úrokových sazeb dostalo mnoho domácností na hranici, kde už nebyly schopné své úvěry splácet.

Banky Čechům rády půjčí i na drahé byty

Důvod, proč se průměrná výše hypotéky za deset let téměř zdvojnásobila, je jasný. Může za to zdražování bytů, a to hlavně v Praze a v Brně, na něž připadají téměř tři čtvrtiny všech prodejů. Jen loni průměrná cena bytu vzrostla o více než 10 procent. Bytů je v Česku nedostatek a poptávka převyšující nabídku zvedá ceny.