Rozhovor s Jiřím Pecinou hned na začátku přerušuje zvonění telefonu. Podnikatel, kterému se slibně rozjíždí firma zaměřená na vzdálenou komunikaci mezi lékaři a pacienty, takzvanou telemedicínu, konzultuje s dětmi distanční výuku a oběd. Pecinovi potomci se stejně jako miliony dalších nyní vzdělávají z domova přes internet a obrazovku. "Můj šestiletý syn je na počítači od rána do odpoledne jen s přestávkou na oběd, ničí to celou generaci lidí," stěžuje si Pecina. Díky pandemii koronaviru ale strmě roste celý internetový byznys a to jeho telemedicínské firmě Meddi hub prospívá. Nyní připravuje expanzi do zahraničí a spouští další verze aplikace pro vzdálenou lékařskou péči. Ty umožní i napojení přímo na zdravotnické přístroje, které tak budou on-line posílat lékaři data o tlaku nebo hladině cukru v krvi pacienta.

Do Států a zpátky

Dnes třiačtyřicetiletý Pecina začal podnikat už na základní škole. Opravoval kola a během dospívání postupně přešel na auta. Vystudoval strojní průmyslovku, kde se seznámil i se svojí manželkou. Společně otevřeli první autoservis a začali dovážet vozidla pro velká autocentra.

Za vydělané peníze vybudovali vlastní prodejnu nových i ojetých aut. Postupně přidávali další pobočky, až vytvořili jednu z největších sítí autocenter a servisů v Česku Eurocar s obratem kolem miliardy korun. O ni začali mít zájem investoři a Pecinovi firmu v roce 2008 prodali za nižší stovky milionů korun české skupině Wood & Company. Pak se manželé rozhodli odstěhovat do Spojených států. Tady si doplňovali vzdělání, věnovali se dětem, investovali peníze do začínajících firem a sbírali inspi­raci pro další podnikání. Když pak měl jít syn do školy, rozhodli se pro návrat do Česka.

Naivně jsem si myslel, že se to v Česku změnilo. Došlo to ale tak daleko, že i lékaři jsou v podstatě administrativní pracovníci.

Přetížení zdravotníci

V dětství Jiří Pecina vnímal, jak jeho matka, zdravotní sestra, chodí z práce domů unavená z náročných, 24hodinových směn, během kterých je vedle zdravotnické práce zavalená i administrativou. "Naivně jsem si myslel, že se to v Česku změnilo. Došlo to ale tak daleko, že i lékaři jsou dnes v podstatě administrativní pracovníci, že prakticky neexistuje propojení a předávání elektronických informací," říká Pecina. Rozhodl se proto, že to po návratu ze Spojených států zkusí změnit.

Před čtyřmi lety tak začal vyvíjet telemedicínskou aplikaci. Ta podle něj může převést až pětinu fyzických návštěv u doktora do digitálního prostředí, a ušetřit tak pacientům i zdravotnímu personálu čas. Jde zejména o rutinní kontroly, kdy člověk potřebuje jen konzultaci nebo předepsání už užívaného léku.

Společnost Meddi hub spustila po třech letech vývoje testovací provoz své telemedicínské aplikace v roce 2019. Do toho přišla pandemie koronaviru, která urychlila do té doby pozvolný nástup distanční medicíny. V Česku se tak rozjelo několik on-line služeb jako například Doktor do kapsy, Lékař online 24/7 EUC nebo Videodoktor.cz.

Meddi hub naplno spustil svou aplikaci až během loňského podzimu. Celý vývoj tak trval čtyři roky. Podle Peciny byly příprava, ladění a testování softwaru extrémně náročné zejména kvůli tomu, že systém musí zvládnout naráz i milion šifrovaných videohovorů ve vysoké kvalitě, a to jak na webu, tak i na mobilní aplikaci. "Navíc jsme od začátku věděli, že chceme postupovat do dalších zemí," dodává šéf Meddi hubu. Nyní tak firma spouští aplikaci i na Slovensku a v Maďarsku, k tomu připravuje vstup do Řecka a Latinské Ameriky, pak plánuje Spojené státy.

Telemedicínský internet věcí

Vývoj aplikace Meddi hubu přišel na 250 milionů korun a letos se náklady vyšplhají ještě o pár desítek milionů výš. Pecina očekává, že vložené peníze se vrátí ještě tento rok, přestože aplikaci nyní většina lidí využívá zdarma. Na základní platformě aplikace totiž vytváří další zpoplatněné verze. Jednak vznikají na míru pro firmy a nemocnice, navíc už je připravená i rozšířená verze pro pacienty.

Rozdíl pak bude spočívat zejména v rychlosti spojení s lékařem. Zatímco "free" zákazníci se budou moct přes aplikaci sejít se svým doktorem bez garance času, ve verzi za poplatek pět set korun měsíčně se spojí do dvou hodin. Ve zpoplatněné variantě aplikace bude také k dispozici kompletní elektronická zdravotní dokumentace, kterou si mohou po svolení pacienta lékaři sdílet.

Aplikaci dosud podle Peciny použily desítky tisíc lidí. Největší zájem mají chronicky nemocní pacienti jako diabetici, astmatici nebo lidé s vysokým tlakem. Spojit se mohou se třemi tisíci praktických i specializovaných lékařů.

Meddi hub spustil veřejně svou aplikaci loni v říjnu a za minulý rok utržil kolem 30 milionů korun. Letos přibližně stejnou částku vydělává měsíčně. Tržby mu plynou z poplatků větších firem, které telemedicínskou aplikaci pořídily jako benefit pro své zaměstnance.

Další příjmy Pecinovi plynou od nemocnic, pro které Meddi hub vytváří aplikace na míru. Mezi ně patří například Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Její Klinika pracovního lékařství využívá telemedicínu hlavně k prvotnímu záchytu žádostí o prošetření možné nemoci z povolání. "Ubylo nám telefonátů a můžeme díky této aplikaci lépe naplánovat vyšetření klientů, zjistit informace o nich předem a v důsledku toho vyšetřit klientů více," říká primář kliniky Petr Malenka.

V praxi už také funguje uzpůsobená verze aplikace Meddi hubu pro ústavy, které pečují o seniory. Využívá ji třeba Domov U Biřičky v Hradci Králové, zatím ale jen částečně, a nyní dojednává zapojení většího počtu doktorů. "Jde hlavně o zvýšení dostupnosti lékařské péče pro dámy a pány, o něž pečujeme, a snížení výjezdů záchranné služby," popisuje Daniela Lusková, ředitelka domova.

Telemedicínská aplikace Meddi hubu slouží především jako komunikační prostředek, informace o zdravotním stavu pacientů do ní ale budou proudit i automaticky přímo z medicínských přístrojů. Nyní probíhají testy ve specializovaných zdravotnických ústavech. "Máme projekt s Ústřední vojenskou nemocnicí na připojení k měření hladiny cukru a řízení inzulinových pump či nutrice," říká podnikatel. V Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí zase startuje pilotní projekt, kdy monitoring plodu zajišťuje externí připojené zařízení od izraelského startu-pu HeraMed propojené s telemedicínskou aplikací.