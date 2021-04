Týdny v malém bytě se čtyřčlennou rodinou, izolace od okolního světa, stres kolem domácí výuky a do toho strach, že přijde o práci. To vše čtyřicetiletá Marcela, asistentka obchodního oddělení, každý večer rozpouštěla ve sklence vína, jíž zapíjela prášek na uklidnění. Tenhle koktejl ale brzy přestal účinkovat, bylo třeba ho zesilovat vyššími dávkami, jak alkoholu, tak prášků. Po několika měsících bylo jasné, že to nemá pod kontrolou, trpěla tím jak rodina, tak i práce. Začala zapomínat na pracovní úkoly, dokonce zaspala i výroční strategickou firemní poradu, kterou měla zapisovat. Zaměstnavatel si myslí, že za Marceliným poklesem elánu a výkonu je nezvládání pandemického režimu, které prožívají všichni. Zpovzdálí přes videohovory není poznat, že se Marcela vrátila ke své staré závislosti. K léčbě ji přiměl až okamžik, kdy zapomněla vyzvednout ze školky svou nejmladší dceru. Cesta k řešení je však nyní dlouhá. Adiktologové mají ordinace plné, a čekací doba je tak mnohem delší, než byla před pandemií. Marcela sbírá odvahu k telefonátu na linku psychologické podpory, kterou nabízí její zaměstnavatel. Nechce, aby se její kolegové a šéfové dozvěděli, čím a jak moc trpí, případně aby rovnou nepřišla o práci.

Tento reálný příběh není v pandemii nijak ojedinělý, adiktologové oslovení týdeníkem Ekonom jich řeší čím dál víc. Přibývá všech typů závislostí, především na alkoholu a lécích, tabáku, nelegálních drogách a automatech. Na­příklad průzkum Národního ústavu duševního zdraví uvádí nárůst konzumace alkoholu ve větším množství ve srovnání s dobou před pandemií ze 4,1 na 6,4 procenta. Souvislost pandemie a závislostí odráží také zahraniční studie. V Polsku například mapovali výzkumníci změny konzumačních návyků a u alkoholu zjistili nárůst spotřeby téměř o 15 procent. Vyšší konzumaci alkoholu do­kládá také studie z USA, a to až u 60 procent lidí. Všechny studie uvádějí ty samé důvody: stres, snadnou dostupnost alkoholu a nudu.