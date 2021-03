Tento Golf to nemá vůbec jednoduché. Dostal několik úkolů najednou − být ekologický a zároveň i sportovní −, a navíc mu nedá spát silná a přitom levnější konkurence i přímo z vlastních řad. Zdravíme do Boleslavi.

GTE má plug-in hybridní pohon. Pod kapotou pracuje benzinová přeplňovaná čtrnáctistovka, které vydatně sekunduje elektromotor. Dohromady má tandem velmi působivý výkon 180 kW a 400 Nm. GTE je tedy v parametrech dokonce lepší než sportovní derivát Golf GTI s přeplňovaným benzinovým dvoulitrem (stejný výkon, ale s nižším točivým momentem). Hybrid na stovku zrychlí za velmi slušných 6,7 sekundy, GTI je jen o čtyři desetiny rychlejší. Nehybrid si ale můžete pořídit i s manuálem. Naopak GTE má výhradně šestistupňovou dvouspojkovou převodovku DSG. Když se oba sportovci postaví na váhu, je ten, co potřebuje u elektrické zásuvky parkovat minimálně 3,5 hodiny, aby dobil baterky, o téměř 200 kilogramů těžší než GTI. Elektrifikovaný Golf má však jednu velkou výhodu. I když oficiálně spadá do kategorie "ekologických vozů", což demonstruje registrační značkou s písmeny EL, dá se s ním užít spoustu zábavy. Ve skutečnosti se musíte trochu krotit, aby se vám nechtělo neustále si užívat okamžitého zrychlení na křižovatkách nebo schopnosti vmžiku předjíždět ty, kteří se tak rádi na okresce kochají. V zatáčkách je ale vyšší hmotnost auta cítit, přestože adaptivní tlumiče i elektronický diferenciál na přední nápravě se snaží potlačit nedotáčivost, co jim síly stačí.