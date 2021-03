1. Společnost Nike navzdory koronaviru prosperuje

Foto: Shutterstock

Největší světový výrobce sportovního oblečení a obuvi, americká společnost Nike, zveřejní ve čtvrtek 18. března hospodářské výsledky za třetí čtvrtletí finančního roku 2021, které skončilo 28. února. Ukáže se, zda společnost opět překvapí skvělými čísly tak jako ve druhém kvartálu finančního roku.

Tehdy celkové tržby společnosti vzrostly o devět procent na 11,2 miliardy dolarů. Tržby ze samotného internetového prodeje se zvýšily o 84 procent. To se odrazilo i v růstu akcií firmy Nike, které navzdory koronaviru od počátku loňského roku posílily již o 38 procent. Akcionáři společnosti se navíc v minulém čtvrtletí po roce opět dočkali navýšení dividendy, která činí 0,275 dolaru.

Společnost nedávno zasáhl skandál, kdy z jejího vedení odstoupila ředitelka pro severoamerický region Ann Hebertová poté, co se do médií dostaly informace o firmě jejího syna živícího se přeprodejem tenisek. Devatenáctiletý Joe Hebert nakupoval limitované řady tenisek firmy Nike a dalších značek, aby je následně přeprodával za až desetinásobné ceny. K nákupu přitom používal kreditní kartu své matky. Ann Hebertová pracovala pro výrobce sportovního oblečení přes 25 let a měla na starosti především zrychlení strategie přímého prodeje zboží spotřebitelům. Značka se totiž snaží zbavit závislosti na svých velkoobchodních partnerech a soustřeďuje se více na prodej zboží ve vlastních prodejnách a na webových stránkách.