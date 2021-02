Pandemie koronaviru se promítá i do oblasti daní. Už loni byl kvůli mimořádným opatřením přijatým vládou zmatek v tom, kdo a kdy má vlastně daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávat. Běžné termíny pro podání daňových formulářů na finanční úřad neplatily. Do daňových pravidel vstupovaly nejrůznější odklady a výjimky. Letos by se podání daňového přiznání mělo více blížit tomu, co bylo v Česku zvykem před vypuknutím pandemie. Přesto do něj vstupuje několik novinek. Patří k nim například zcela nový termín pro podání daňového přiznání.

Ještě na vás čeká 90 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Máte již předplatné? Přihlaste se Víte, že… Předplatitelé mají i řadu dalších výhod nezobrazují se jim reklamy

mohou odemknout obsah kamarádům

mohou prohlížet online archiv Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.