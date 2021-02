Lov divoké zvěře kdysi býval výsadou panovníků a šlechty, obyčejným lidem byl odepřen. Z lovu jako kratochvíle se však pozvolna stávalo povo­lání a řemeslo − probíhaly první myslivecké zkoušky a k postu myslivce bylo potřeba absolvovat řádné vyučení.

Zatímco od raného novověku až do přelomu tisíciletí popularita myslivosti stoupala a řady myslivců se rozrůstaly, v posledních letech myslivecká základna poněkud strádá. To je viditelné nejen v lesích, ale i v číslech, kterými disponuje Českomoravská myslivecká jednota − orga­nizace, jež sdružuje české myslivce bezmála sto let. V roce 1995 měla přes 110 tisíc členů, o deset let později jich bylo 80 tisíc.

"V Česku je v současné době přibližně 90 tisíc držitelů loveckého oprávnění, ne všichni však myslivost aktivně vykonávají. Profesionálních myslivců zaměstnaných v oboru je minimum," potvrzuje Andrea Güttnerová z Českomoravské myslivecké jednoty s tím, že současný počet aktivních myslivců klesl na 55 tisíc a jejich úbytek pokračuje v řádu jednotek procent za rok.