Kdyby automobilová kategorie SUV vypadala jako školní třída s prvňáky, bylo by v ní dnes tak narváno, že by nováčci přešlapovali na chodbě. Zkusme vyjmenovat konkurenty pro testovaný Opel Crossland: Škoda Kamiq, Volkswagen T-Cross, Seat Arona, Renault Captur, Peugeot 2008, Citroën C3 Aircross, Ford Puma, Nissan Juke, Hyundai Kona, Kia Stonic, Mazda CX-3, Fiat 500X, Jeep Renegade… a to nejsme zdaleka u konce prezenční listiny. Na nuzný výběr mezi městskými crossovery si dnes zákazník stěžovat opravdu nemůže. Spíš pro něj bude těžší si vybrat svého srdce šampiona a pro automobilky je naopak důležité vystoupit z davu a umět něčím výrazným zaujmout.

Opel na to jde postaru, láká na upravený vzhled a také férovou cenu s ohle­dem na slušnou výbavu. Ale pěkně popořadě.