Je to start-up, se kterým "nelze šlápnout vedle". Technologie FlockLock, nápad několika mladých českých vývojářů, usměrňuje skrze umělou inteligenci pohyb stád hospodářských zvířat. V případě, že se kráva na pastvě vychýlí z vytyčeného sektoru, dostane do těla malou dávku vibrací, které ji nasměrují zpět. Data o pohybu každého zvířete, ale i o jeho zdravotním stavu, zpracovává čip v podobě známky umístěné na uchu.

"Chceme jít do světa, cítíme šanci, konkurence je v plenkách," říká spoluzakladatel FlockLocku Daniel Rychlý. Ambiciózní projekt, za nímž stojí lidé, kteří vyrostli ve venkovských oblastech Opavska, má globální ambice. Podporuje ho i startupový program ČSOB.

Podle investorů má být letošek mimořádně příznivý i pro další inovativní firmy podobné FlockLocku. Může za to pandemie koronaviru, která nevídaným způsobem vychýlila život lidí. "Covid změnil chování zákazníků a zrychlil technologické trendy, třeba v elektronické komerci až o pět let," uvádí Andrej Kiska, spolumajitel největšího českého fondu rizikového kapitálu Credo Ventures a syn někdejšího slovenského prezidenta. Podle Kisky doba přeje inovativním postcovidovým nápadům. Třeba pokud jde o obranu před podvody na internetu. "Na ulici dnes nikoho pořádně přepadnout nejde, i krádeže se proto přesunuly do digitálního prostředí," vysvětluje Zuzana Paulovics, expertka na start-upy z ČSOB.

V českých start-upech je málo kapitálu