Prodloužení nouzového stavu do konce února otevírá politikům cestu k nalezení nových způsobů státní pomoci pandemií postiženým firmám, živnostníkům i zaměstnancům. Podpory by již neměly být vázány na existenci nouzového stavu a mají fungovat dál i na základě protiepidemických rozhodnutí úřadů, například ministerstva zdravotnictví, ustanovení chystaného pandemického zákona nebo jen při poklesu domácí ekonomiky.

Bez podpor to nejde

Právě klíčové podpůrné programy ministerstva práce Antivirus, jejichž prostřednictvím stát přispívá podnikům na mzdy, by měly být nahrazeny takzvaným kurzarbeitem. Tedy obecně stanoveným příspěvkem k úhradě části mzdy za dobu, kdy zaměstnanci, pro něž zrovna není ve firmě práce, zůstávají doma. Kurzarbeit by se vyhlašoval při vážném ohrožení ekonomiky, příslušný zákon ale od loňského podzimu vázl na rozdílných představách o tom, jak se vyhlásí − zda z rozhodnutí vlády, nebo na základě pevně stanovených podmínek, jak o to usilují podnikatelé a například Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Problémem by naopak neměla být nová podoba kompenzačního bonusu pro OSVČ. Podle ministerstva financí by od března měl zajistit částku 1000 korun denně a na rozdíl od dosavadní praxe by již neměl být vázán na nouzový stav.