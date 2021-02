Jakmile se rozezní siréna sanitního vozu, je tým urgentního příjmu okamžitě v pohotovosti − za pár vteřin se otevřou dveře a sanitka přiveze člověka, kterého srazilo auto. Je v kritickém stavu a potřebuje operaci, která by mu zachránila život. Takové scénáře se v nemocnicích odehrávají denně a člověk nesmí selhat. Tady jsme však na místě, kde lze ještě "udělat chybu" a vzít si z toho to nejlepší − ponaučení. Simulační centrum Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně neboli SIMU MED je vybavené i strukturované podobně jako nemocnice − jeho součástí jsou operační sály, jednotky intenzivní péče i střešní heliport. Jak uvedla ředitelka projektu Jitka Blažková, celková investice vyšla bezmála na miliardu korun, na financování se spolupodílely brněnská univerzita a státní rozpočet, z 85 procent jej pak podpořila dotace Evropské unie.

Studenti medicíny zde díky špičkovým simulačním technologiím mohou na vlastní kůži zažít situace, ve kterých by se reálně ocitli až v rámci samotné klinické praxe. Simulace se zde v odpovídající míře stala přímou součástí jednotlivých vyučovaných předmětů. "Neměníme obsah studia, ten je daný legislativou. Zásadně však měníme formu výuky. Díky simulacím půjdou studenti po ukončení studia do praxe připravenější. A s připraveným člověkem se vždy mnohem lépe pracuje," říká Petr Štourač, ředitel simulačního centra a přednosta Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace Fakultní nemocnice Brno. Spolu s ním se nacházíme v jednom z výukových operačních sálů. Na stole leží figurína a stav "pacienta" je podle přístrojů zatím stabilizovaný. To se však za chvíli změní a bude bojovat o život.

Všechno je o spolupráci