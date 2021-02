Když se šéf australské těžební společnosti GME Resources Limited Peter Sullivan podíval koncem ledna na vývoj kurzu akcií své firmy, chvíli nevěřil svým očím. Tržní hodnota nevelkého západoaustralského těžaře niklu stoupla během pár hodin o polovinu, přičemž objem obchodů byl oproti dlouhodobému průměru dvacetinásobný.

"Pomyslel jsem si, co se to proboha děje? Je tu snad něco, co o své společnosti nevím?" řekl Sullivan listu Sydney Morning Herald. Záhadu mu osvětlil až jeho synovec, který ho upozornil, že závratný růst akcií bude mít zřejmě něco do činění s obchodovacím kódem "GME", pod nímž je společnost na australské burze evidována. Pod stejnou zkratkou se totiž na newyorské burze obchodují akcie firmy GameStop, které v posledních týdnech pobláznily hlavy mnoha investorů.

Tahle americká krachující síť videoprodejen se stala miláčkem mladých investorů ze sociální sítě Reddit, kteří se rozhodli koordinovanými nákupy vyhnat její akcie vzhůru. Někteří z těchto investorů se ale evidentně nechali zmást stejným obchodním kódem a místo na americké burze investovali na té australské, a navíc do zcela jiné společnosti.

Burza není pro dyslektiky

Tenhle omyl by se dal snadno svést na nezkušenost mladých investorů, jenže jak dokládá práce vědců z americké Rutgersovy univerzity v New Jersey, taková chyba je docela častá a nezřídka se jí dopouštějí i profesionální investoři. Důvod je docela prostý. "Zjistili jsme, že u více než poloviny veřejně obchodovaných akcií můžete najít firmu, která má podobné jméno," řekl BBC jeden z autorů práce Vadim Balashov.

Podobnou zkušenost jako australští těžaři udělala letos v lednu například americká společnost Signal Advance. Jde o tak malý podnik, že ani nezveřejňuje finanční výsledky a jeho akcie se obchodují na mimoburzovním trhu, který není regulován jako velké akciové burzy. Dlouhodobě se jedna akcie téhle společnosti neprodávala dráž než za 60 centů, během tří obchodních dní ale najednou vylétla až na 38,7 dolaru. Posílila tedy o stěží uvěřitelných 6350 procent.

Když Elon Musk počátkem února napsal, že vystoupí na sociální síti Clubhouse, vystřelily akcie s ní nesou­visející firmy Clubhouse Media Group na dvojnásobek.

Byl to pochopitelně opět investorský omyl, na jehož počátku stál miliardář Elon Musk. Spoluzakladatel americké společnosti Tesla v jednom ze svých tweetů vyzval své příznivce, aby "používali Signal". Na mysli měl šifrovanou komunikační platformu podobnou těm, jako je Facebook Messenger nebo WhatsApp. Část jeho příznivců ale vzkaz na Twitteru evidentně pochopila špatně.

Nebylo to ostatně naposledy, co Musk svým tweetem nechtěně pomohl akciím zcela neznámé firmy. Když na začátku února psal, že vystoupí v jedné z diskusí na sociální síti Clubhouse, rázem vystřelily akcie s ní naprosto nesouvisející firmy Clubhouse Media Group na dvoj­násobek své ceny.

V dubnu 2019, když se začalo obchodovat s akciemi Zoom Video Communications, se pro změnu během dvou hodin o 80 procent zvýšila cena akcií čínské firmy Zoom Technologies. Šest let předtím, když investoři čekali na začátek obchodování s akciemi Twitteru, zase o více než 1000 procent zpevnily akcie firmy nazvané Tweeter Home Entertainment Group.

Podobně se pletou investorům i obchodovací kódy Muskovy společnosti Tesla (TSLA) a amerických depozitních certifikátů (v podstatě jde o akcie, které se obchodují v USA, ale reprezentují určitý počet akcií společnosti ze zahraničí) britské biotechnologické společnosti Tiziana Life Sciences (TLSA). Je vypovídající, že zatímco akcie samotné britské firmy (obchodované pod zkratkou TILS LN) posílily za posledních dvanáct měsíců o 228 procent, americké depozitní certifikáty té samé firmy za stejnou dobu vyskočily o 419 procent. Podle agentury Bloomberg za tím je především zájem drobných retailových investorů, kteří se prostě nechali zmást.

Není Apple jako Apple

Často se rovněž zmýlí investoři, kteří chtějí nakoupit akcie americké automobilky Ford. Místo nich jim v portfoliu mohou skončit cenné papíry společnosti Forward Industries. Důvod je opět nasnadě, akcie druhé zmíněné firmy se obchodují pod zkratkou FORD. Mimochodem tenhle omyl by investory v posledních letech neměl příliš mrzet. Zatímco akcie Fordu od počátku loňského roku posílily o 20 procent, hodnota Forward Industries vyskočila bezmála čtyřnásobně.

Jindy si zase nepozorní zájemci mohou nechtěně koupit akcie společnosti Apple Hospitality REIT z Richmondu (APLE) v domnění, že investují do slavného Applu z Cupertina (AAPL). V tomhle konkrétním případě by to už ovšem investory zamrzelo, zatímco richmondská firma za poslední rok ztratila 13 procent hodnoty, akcie Applu jsou za tu samou dobu dražší o dvě třetiny. Podobně se někdy zaměňují i společnosti Hewlett Packard (HPQ) a Helmerich & Payne (HP). I tenhle omyl by zabolel. Slavná americká IT společnost sice v posledním roce přišla o pět procent své tržní hodnoty, akcie Helmerich & Payne ale za tu samou dobu spadly o 40 procent.

Podobné omyly jsou podle vědců z Rutgersovy uni­verzity častější, než si myslíme. Když analyzovali data z amerických burz z let 1993 až 2013, zjistili, že lidé jen na transakčních poplatcích za omylem nakoupené akcie utratili kolem 66 milionů dolarů. Nechtěné transakce podle jejich propočtů mohou asi za pět procent celkových objemů obchodů u firem s podobnými názvy či tickery. Přičemž chyby se nevyhýbají ani profesionálům. "Zdokumentovali jsme, že jak drobní, tak i institucionální investoři jsou stejně náchylní k podobným omylům," řekl BBC Balashov.