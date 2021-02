Společnost Blažek Praha − donedávna jednička na českém oděvním trhu − je od prosince v insolvenci. Věřitelům dluží 87 milionů korun. Její majitel Ladislav Blažek nicméně ještě před podáním návrhu vyjednal s věřiteli reorganizační plán. Takový postup je v Česku málo obvyklý. Přitom podle statistik má v rámci takzvané předbalené reorganizace podnik mnohem větší šanci na záchranu, než když začne s věřiteli jednat až v insolvenčním řízení. Podle insolvenčního správce padlé oděvní společnosti přimělo věřitele k souhlasu s reorganizací také to, že by jinak nedostali ze svých pohledávek téměř nic. Firma totiž nemá téměř žádný majetek, který by se dal prodat.

