V představenstvu Škody Auto od března zasedne historicky první žena v čele této automobilky. Maren Gräfová bude mít na starosti řízení lidských zdrojů v závodech jak v Česku, tak i v zahraničí. Dostat do užšího vedení společnosti ženu bylo jedním z prvních úkolů, ke kterým se loni v srpnu přihlásil tehdy nový předseda představenstva Škody Auto Thomas Schäfer. Zastoupení žen ve vrcholovém vedení velkých firem je přitom malé a tento stav se v čase mění jen velmi pomalu.

Nedávný průzkum bruselské organizace European Women on Boards ukázal, že ve výkonných pozicích evropských firem podniků je jen 17 procent žen, v představenstvech je jich 34 procent. Poslední větší průzkum zastoupení žen ve vedení českých podniků vznikl v rámci platformy Byznys pro společnost v roce 2015. Vyplynulo z něj, že podíl žen ve statutárních orgánech 250 největších českých firem byl kolem 12 procent. V akciových společnostech bylo v dozorčích radách 38 procent žen, v představenstvech to byla jen zhruba pětina. Platilo tehdy, že čím větší firma, tím méně žen se do vedení dostává. U firem s obratem nad 100 milionů už to bylo jen 27 procent žen v dozorčích radách a přibližně 11 procent v představenstvech. Ve třinácti českých podnicích kotovaných na burze byl podíl žen v představenstvech a dozorčích radách jen pětiprocentní. "Nemění se to," říká Jana Skalková, manažerka HR programů Byznysu pro společnost. "Evropská komise Česku i letos vyčetla nedostatečné zastoupení žen jak ve firmách, tak ve veřejné sféře, dále nízkou flexibilitu práce, špatné zapojení matek malých dětí do pracovního procesu," říká Skalková.

Konstruktivní nesoulad