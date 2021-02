Na Tiguanu se dá jen těžko najít něco, co by vám vadilo. Funguje skvěle. Stačí jen chvíle a zvyknete si na to, jaký je, jak se chová a ovládá. Je vám vždy k ruce jako dobrý sluha. Není tedy divu, že se z něj vloni stal nejprodávanější Volkswagen na světě.

Začněme rozměry. Je tak akorát velký, aby posloužil bezdětnému páru i běžné rodině, s ucházejícím kufrem o velikosti 615 litrů a posuvnými zadními sedadly v základní výbavě. Vyšší, jak si dnes zákazníci žádají, takže se do něj dobře usedá i sleduje silnice. Není to přitom přerostlé SUV, se kterým by se v centru města těžko hledalo místo na zaparkování.