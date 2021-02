Mají technologie, peníze a ambice. A taky novou krev v čele. Českou společnost Trask, dodavatele inovací do bank, průmyslové výroby či zdravotnictví, vede od ledna Pavel Riegger. Muž, který dříve v New Yorku pracoval i pro investiční banky Goldman Sachs či JPMorgan, či ve vedení poradenské firmy EY, má nastartovat novou éru firmy, která v tuzemsku dává práci až osmi stovkám technologických vývojářů, ekonomů či konzultantů.

"Cílem je zdvojnásobit tržby během dvou let. Dává­me dohromady sedmiletý plán, který nás má přivést mezi evropskou špičku v technologiích, které užíváme," říká v rozhovoru pro Ekonom Pavel Riegger. Firma Trask v loňském fiskálním roce utržila 1,2 miliardy korun.

Máte ambiciózní plán. To je poptávka po vašich řešeních tak velká?

Nové technologie postupují hodně rychle a my máme velké klienty z řad bank, pojišťoven, autoprůmyslu, energetiky nebo v poslední době i ze zdravotnictví. Zájem rychle stoupá, protože ti, kteří investovali do digitálních technologií, rostou rychleji. Z našich dat pak také jednoznačně plyne, že firmy, které investují do digitalizace a modernizace, zároveň lépe dbají na optimalizaci a stlačení vlastních nákladů. Jsou mnohem profitabilnější.

Co všechno pro firmy děláte?