Vrcholoví manažeři by se měli inspirovat u profesionálních sportovců. K jejich práci patří odpočinek a patří tam i respekt k individuálním talentům. Ve fotbale trenér nikdy do útoku nenasadí obránce, v byznysu a práci obecně lidé ale velmi často dělají něco, na co nemají talent. A to, na co talent mají, v práci rozvíjet nemohou, říká v rozhovoru pro týdeník Ekonom Jan Mühlfeit, někdejší šéf evropského Microsoftu, který už pět let koučuje české manažery, sportovce, pracuje ale i s dětmi z dětských domovů. Lidé chtějí jiný styl vedení, ne manažery, kteří je úkolují, ale lídry, které mohou následovat díky důvěře v jejich vize. S takovým nastavením nebude potřeba zaměstnance otrocky instruovat ani je hlídat, zda pracují, shrnuje Jan Mühlfeit, který svou filozofii staví na sebepoznání, hledání potenciálu a také na své zkušenosti s vyhořením.

Co zlého a také dobrého Česku přinesl covid?

Tři základní věci, které se projeví jak v rodinách, tak v ekonomice. První je ohromný nárůst veřejného dluhu, který se bude velmi dlouho splácet. Za druhé dojde ke zpomalení globalizace, což se Česka, jako jedné z nejotevřenějších ekonomik světa, bezpochyby dotkne. S tou globalizací mimochodem souvisí jedna věc, kterou si málo uvědomujeme. Generace, která nyní přichází na pracovní trh, si poprvé bude konkurovat s lidmi z celého světa. A to pro ně může být trochu problém, protože většina z nich už tady, na rozdíl třeba od Asie, patří ke střední třídě, a tudíž podle mě nemá už takový tah na branku, jako měli stejně staří lidé v 90. letech po listopadové revoluci. Třetí věcí, kterou covid přinesl, je velké zrychlení digitalizace. A to je veskrze pozitivní. Nemluvím prosím o školství, když máte nějaký systém starý 300 let a digitalizujete jej, tak budete mít sice digitalizovaný, ale pořád 300 let starý systém.

A co přinesl covid každému z nás?

Samozřejmě hodně strachu a stresu. Ty se dostavují, když se setkáme buď s něčím nebezpečným, nebo novým či chaotickým. A covid splňuje všechny tři tyto charakteristiky. Zároveň přinesl smutek ze sociálního oddělení od ostatních lidí. Historicky jsme sociální tvorové, je to dědictví skutečnosti, že když vás někdo před desítkami tisíc let vyčlenil z tlupy, tak jste tím byli odsouzeni k smrti. V tomto smyslu měl covid velmi negativní vliv na psychické zdraví lidí, je ostatně doloženo, že se zvýšila míra depresí a obecně psychických poruch.

Jak se s tímhle psychickým tlakem vyrovnat?