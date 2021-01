Na pandemické krizi se z ekonomického hlediska dá podle vrchního ředitele korporátního bankovnictví ČSOB Marka Louly stěží najít něco pozitivního. "Budeme-li brát za měřítko HDP, tak se Česko letos a možná ani v příštím roce nevrátí k výsledkům roku 2019. Takže jsme kvůli pandemii vlastně ztratili dva roky," říká Loula.

Ačkoliv jako celek půjde podle něj letos česká ekonomika nahoru, vývoj bude výrazně odlišný sektor od sektoru, firma od firmy. "Německo poroste rychleji, a tudíž se s ním rychleji sveze i část českého průmyslu na něj navázaná," říká. Zároveň ale podle něj bude platit, že v průmyslu na tom budou hůř firmy závislé na investicích, protože jejich míra ve druhém a třetím kvartálu loňského roku zpomalovala.

Žádnou vlnu bankrotů velkých podniků nicméně Loula nečeká. "Jestli se letos rychle a skutečně celoplošně dostaneme k vakcíně, tak u velkých firem bych příliš velké problémy se splácením nečekal," tvrdí. Podle něj totiž platí, že velké podniky, které nebyly v úplně nejlepší kondici již před covidem, pandemie dorazila už v loňském roce.

Jinak tomu ale může být u malých a středně velkých firem. Mnohé z nich na podzim vyčerpaly rezervy, a jestli přijde další vlna pandemie, než se vakcína rozšíří po celém světě, tak by mezi nimi mohlo být letos více obětí koronaviru, než tomu bylo v loňském roce.

Vzpomenete si ještě, jaká témata jste na sklonku roku 2019 považoval za zásadní pro vývoj ekonomiky? A jak moc s tím ten loňský rok zamíchal?

Před rokem 2020 jsme si lámali hlavu, jak to bude s ekonomikou z hlediska růstu nákladů, cen energií i mezd a s nedostatkem lidí. Tématem byly samozřejmě obavy o sektor automobilového průmyslu a jeho elektrifikaci. Začínali jsme také zvažovat, jak to bude s dopady klimatické změny na byznys. Už před rokem se řešilo i zpomalení ekonomiky Německa a jeho dopad na nás. Takže ta témata vlastně nebyla tak odlišná od těch, s kterými jsme se loni potýkali, jen se to všechno znásobilo. Příčinou byla samozřejmě pandemie koronaviru. Co je ale obrovský rozdíl proti našim předpokladům, je nastupující ohromné zadlužení veřejných rozpočtů nejen u nás, ale po celém světě. To je aspekt, který v těch předchozích krizích nebyl tak patrný, ba dokonce se mu státy snažily vyhnout, vzpomeňme třeba na řeckou krizi. Míra zadlužování států je masivní a bude dál růst. Zatím se to moc neřeší, ale v příštím roce už to začne být téma.

Jak jste se v ČSOB s pandemií vypořádali?