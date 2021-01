V podbeskydské Kopřivnici, moravském automobilovém městě číslo jedna, vybudoval jednu z největších tuzemských továren na součástky do osobních vozů. Niclas Pfüller, generální manažer německého koncernu Brose v Česku, firmy, která zde zaměstnává více než tři tisíce lidí, si za to vysloužil povýšení. Majitelé z rodiny Brose ho posílají do Ameriky. Tam bude šéfovat výrobě v deseti továrnách rozmístěných od Kanady po Mexiko. "Po šestnácti letech života v okolí Kopřivnice se už považuji za místního," uvádí původem německý manažer, který má za manželku Češku. "Když mluvím o České republice, tak říkám, že je to moje země."

Hned vedle kopřivnického polygonu, proslulého testováním nákladních vozů, jste stavěl a řídil firmu, která zaměstnává více lidí než sousední Tatra. Jak se v tomto regionu shánějí zaměstnanci?

Špatně. Začali jsme nové projekty a vedle toho pořád kontinuálně rosteme, proto závod pořád hledá nové pracovníky. Chybí zhruba dvě stovky lidí. Jen třetina nových zaměstnanců je proto z Česka, najímají se i Poláci, Rumuni či Srbové. Nejsme jediní, komu chybí zaměstnanci. Stejně tak to mají na severní Moravě i moji kamarádi, manažeři velkých chemických či potravinářských firem.

To nejsou zrovna příznaky krize.

V automobilovém průmyslu všichni vyrábějí, náš byznys běží velmi dobře. Lidé nakupují auta i proto, že vlády zavedly podpory. Dokonce je občas na trhu nedostatek automobilů. Například v USA má spousta lidí více peněz teď, když nepracují naplno, než když pracovali. Spotřeba je tam proto poměrně vysoká.

Kolik zaměstnancům v českém Brose platíte?