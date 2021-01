Loňský rok byl pro české technologické firmy velice úspěšný. Řada start-upů dostala velké investice v řádu stovek milionů korun a několik dalších − jako třeba Integromat nebo Webnode − bylo prodáno za miliardy. Sérii takzvaných exitů zakončil příběh, který odstartoval téměř před 15 lety v Brně a který ukazuje, jak se z akademického bádání dá udělat úspěšný mezinárodní byznys. To v našem prostředí prozatím není tak běžné. Hlavním reprezentantem univerzitních spin-offů byla pražská společnost Cognitive Security, kterou před sedmi lety získalo americké Cisco.

Do amerických rukou nyní zamířily dvě brněnské společnosti, jež původně fungovaly jako jedna. Řeč je o firmách Netcope Technologies, již v létě přebral čipový gigant Intel, a Flowmon Networks, kterou před pár týdny získal Kemp Technologies. Netcope a Flowmon do roku 2015 operovaly pod značkou Invea-Tech a šlo o jedny z vůbec prvních ukázkových reprezentantů Jihomoravského inovačního centra v Brně. Skrze něj se moravská metropole a celý kraj snaží podporovat nadějné start-upy. Například tak, že jim poskytují kanceláře, kontakty na investory, administrativu nebo školení.

Invea-Tech vznikla v roce 2007 na základě výzkumných aktivit Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického a sdružení CESNET, jež pro zdejší vědu a univerzity provozuje síťovou a IT infrastrukturu. CESNET tehdy za pomoci univerzit v rámci projektu Liberouter zkoumal, jak efektivně monitorovat vysokorychlostní počítačové sítě. Přišel s modernější technologií, než jaká se používala do té doby, a umožnil administrátorům a lidem z IT "vidět" do toho, co se v jejich sítích děje.