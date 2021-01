Týdeník Ekonom připravil s právníky a krizovými manažery návod, jak se vyhnout bankrotu.

Letošní rok bude rokem firemních insolvencí a bankrotů. Podniky zatím chrání zákony přijaté kvůli koronavirové pandemii, které omezují podávání insolvenčních návrhů. Nemusí například vyhlašovat insolvenci samy na sebe, když se dostanou do finančních potíží, a mimořádný zákon je dočasně chrání také před věřiteli. I tak ale statistiky insolvencí ukazují, že problémy společností v koronavirové pandemii narůstají.

Loni v říjnu bylo podle údajů společnosti Czech Credit Bureau v Česku podáno 109 insolvenčních návrhů. V listopadu to byla rovná stovka. Jde o nejvyšší čísla od léta 2017. Tehdy začala platit novela insolvenčního zákona omezující podávání šikanózních návrhů, čímž počet insolvencí klesl. Počet firemních bankrotů sice v říjnu i v listopadu zůstal podprůměrný − bylo jich jen 37 a 44 −, podle analytiků ale skutečnou realitu zakrývají mimořádné zákony. Díky těm klesl počet bankrotů i během jarní vlny koronavirové pandemie. Teprve v červnu po skončení mimořádného stavu vyskočil jejich počet na 74, a to přesto, že řada ochranných opatření zůstala v platnosti až do podzimu.