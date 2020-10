Za 300 milionů korun se dá pořídit leccos. Můžete si koupit hodně luxusních nemovitostí, superrychlých aut nebo třeba soukromý tryskáč. Manželé Ivana a Tomáš Janečkovi se rozhodli utratit je za něco úplně jiného. S vědomím, že se jim tyhle peníze nikdy nevrátí, za ně vybudovali skupinu Montessori škol Duhovka Group, která nabízí vzdělání od jeslí až po gymnázium.

Dovolit si to mohli díky tomu, že Tomáš Janeček stál spolu se svým starším bratrem Karlem u zrodu slavné finanční skupiny RSJ. Většinu svého podílu v ní již prodal a získané finance nyní utrácí nejen v Duhovce, ale investuje je třeba i v energetické společnosti Nano Energies nebo ve volejbalovém týmu Lvi Praha.

Pojďme si na začátek vysvětlit, co vlastně Duhovka je?

Tomáš Janeček (T. J.): Duhovka je česko-anglický vzdělávací systém postavený na metodě Montessori. Kdybych to měl říct obecně, tak za úspěch považujeme, když student vidí ve vzdělávání smysl. V takovém případě má v sobě dost motivace dál se rozvíjet. Důraz klademe na kritické myšlení a dovednosti. Znalosti jsou samozřejmě také důležité, ale o něco méně.

Ivana Janečková (I. J.): Já bych to řekla jinak. Znalosti jsou podmínka nutná, nikoliv dostačující. Jde nám o to, aby děti svět pochopily, dávaly si věci do souvislostí. Nechceme, aby se jen biflovaly data.

T. J.: Důležité je také vycházet ze vzdělávacích potřeb dětí. Snažíme se vysledovat, jaká je jejich nejbližší vývojová potřeba a schopnost. Když se nám to povede, tak jim dokážeme dát správné výzvy, které jsou schopné zvládnout. Tak aby základy jejich vzdělání nebyly děravé, protože to je pak průšvih. Krásně je to vidět na matematice. Tam když máte mezery v základech, tak už další učivo nezvládáte.