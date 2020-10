Velký rozvoj nelegálního trhu s cigaretami, při kterém stát přijde o další miliardy korun, hrozí nesprávným nastavením zdanění tabákových výrobků. "Ta hrozba je reálná právě teď," varuje Štěpán Michlíček, ředitel české a slovenské pobočky British American Tobacco, producenta tabákových výrobků. Novela zákona o navýšení spotřební daně na tabákové výrobky je v současnosti v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení. "Loňský rok byl historicky prvním, kdy poklesl výběr daně z tabákových výrobků. Stát podle našich propočtů přišel zcela zbytečně o čtyři miliardy korun," je přesvědčen zástupce BAT. Firma je v Česku dvojkou na trhu, prodává například cigarety značek Rothmans, Lucky Strike či Viceroy. Rychle jí stoupá podíl zákazníků e-cigaret či zahřívaného tabáku.

Proč si myslíte, že stát přišel o tolik miliard?

Nebyl dostatečně zdaněn takzvaný zahřívaný tabák, jeho spotřeba totiž na úkor klasických cigaret rychle roste. Dnes už tvoří zhruba 10 procent celkové spotřeby. Proto došlo k takovému propadu.

Rozvoj alternativních tabákových výrobků je ale obecně považován za pozitivní věc, ne?

Ano, vnímáme jako velice pozitivní věc, že kuřácká populace se přiklání k těmto potenciálně risk redukujícím alternativám. Nicméně je třeba to vidět i ze strany státu: výpadek na dani kvůli dostatečnému nezdanění zahřívaného tabáku je letos kolem čtyř miliard korun. Pokud to takhle půjde dál, tak v roce 2023 by to bylo zhruba osm miliard korun. To by se nemělo stát.