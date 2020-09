Když říká, že polské potraviny jsou kvalitnější než ty české, stojí si pevně za svým. Remigiusz Górski, šéf české pobočky největší polské banky PKO BP, žije v Česku téměř 20 let. Muž, který zná trhy i podnikatelské prostředí v obou zemích, dává v rozhovoru českým firmám vstupujícím do Polska radu: Dobře se připravte, čeká vás tvrdé konkurenční prostředí, mnohem těžší než to, které máte doma. Górski, který vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, stojí v čele tuzemské pobočky PKO BP od roku 2018. Banka, jež má celkem 30 tisíc zaměstnanců a 11 milionů zákazníků, loni vydělala rekordní téměř miliardu eur. Jejím dominantním vlastníkem je polský stát