Ačkoli je to smutné, má to i parametry vtipu. Víte, jaký je rozdíl mezi březnovou epidemií koronaviru a současnou občanskou revoltou v Bělorusku? Zřejmě žádný, když v klíčových prvních momentech obou událostí prezident Miloš Zeman opatrně mlčí jako sfinga, zatímco premiér Andrej Babiš naopak chrlí jedno silné vyjádření za druhým. A to v případě Běloruska i přesto, že péči o české vztahy směrem na východ si z obou politiků svého času "vyhradil" právě hradní pán.