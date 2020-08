Před více než 400 lety připlula do Virginie pirátská loď pojmenovaná Bílý lev. Nebyla ničím zvláštní, jen na palubě měla válečnou kořist v podobě afrických černochů zajatých na portugalské lodi u Mexika. Více než dvacet z nich pak směnila za proviant jako "smluvní dělníky". Neměli se stát otroky, měli si − podobně jako řada dalších přicestovavších − odpracovat svou cestu a proměnit se ve svobodné občany. Místo toho se ale stali prvními ze stovek tisíc zotročených Afričanů. Ve čtvrtek 20. srpna to bude 401 let, kdy tento proces začal. Takže už rok před tím, než ke břehům Nového světa doputovali evropští osadníci považování za skutečné stvořitele Ameriky, zakladatele budoucí prosperity i následného společenského konfliktu tehdy ještě neexistujících Spojených států.