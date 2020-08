Být lobbistou za obnovitelné zdroje dnes není úplně jednoduchá práce. Česko si spálilo ruce u slunečních elektráren a po takzvaném solárním boomu z let 2009 a 2010 jsou politici mírně řečeno zdrženliví. Podle šéfa oborové Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpána Chalupy je to ale škoda: "Kdybychom do toho šli naplno, mohli bychom z toho těžit. Využití nových technologií by přineslo ty často skloňované inovace, pomohlo k novým pracovním místům a demokratizaci energetiky, kdy by své zdroje měly obce, jednotlivci, podnikatelé i komunity," říká v rozhovoru pro Ekonom.