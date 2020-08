Pro Američany je špion, pro Číňany nově zrádce. Pro rodiče náctiletých tvůrce pekla schovaného do mobilního telefonu. Čang I-ming přitom jen postavil sofistikovanou a velmi chytlavou mobilní aplikaci přehrávající krátká videa.

Nyní se ovšem tento devátý nejbohatší muž Číny dostal do hry, která přesahuje svět sektoru technologií a sociálních sítí. Jeho firmou ByteDance stvořený TikTok se s dvěma miliardami uživatelů stal nejstahovanější aplikací světa. Přitahuje tak pozornost celého světa a Washingtonu zvlášť. Mimo jiné kvůli tomu, že sbírá nejrůznější informace o svých uživatelích. Indie už svým obyvatelům aplikaci zakázala, Trumpova administrativa tím hrozí. Pokud "americká část" aplikace nepřejde do poloviny září pod důvěryhodnějšího majitele, TikTok má v USA skončit. O transakci v předběžně odhadované hodnotě až 30 miliard dolarů má údajně vyjednávat softwarový kolos Microsoft.

Křižák komunistické revoluce

Sedmatřicetiletý softwarový inženýr Čang I-ming se tak ocitl mezi několika protichůdnými silami. Jako podnikatel může na jednu stranu udělat multimiliardový obchod, na stranu druhou příliš brzo opustit velmi perspektivně rozvíjející se aktivity.

Americký prezident Donald Trump jej zase vnímá jako figurku, skrze kterou si může před listopadovými volbami zajistit úspěch v obchodní válce s Čínou. Z její perspektivy je zase Čang I-ming jakýmsi křižákem, který jako první uspěl na západních bojištích a nyní je tento národní úspěch nutno bránit. Čínská média tak Trumpův nátlak označují za krádež.

ByteDance zároveň jako nejhodnotnější start-up současnosti rozsáhle investuje do vývoje jiných aplikací s ambicemi na stamiliony stažení. Čang I-ming tak musí zvažovat, jak neohrozit svoje pozice na trhu dnes ani v budoucnu. "Jakýkoliv čínský podnikatel s takto rostoucím produktem musí vyhovět čínskému právu plus udržet dobré vztahy s místní komunistickou vládou. A ve stejný moment přesvědčit západní svět, že je na čínské vládě naprosto nezávislý," popsal pro The Telegraph profesor politických věd Stanley Rosen. Což je v podstatě neřešitelný úkol. Zvlášť když si šéf ByteDance už dokázal vyrobit vroubek na obou stranách.

Proč mu nevěří Západ? I-ming má i s veřejnými ústupky domácí vládě svoje zkušenosti. "Jsem naplněn výčitkami a vinou, nemohu spát. Moje firma podkopávala klíčové hodnoty socialismu a při našem důrazu na technologie jsme si neuvědomili, že právě tyto musí být základním stavebním kamenem." Tato slova použil I-ming ve své omluvě čínské vládě, když se jedna z jeho domácích aplikací − sociální síť na sdílení vtípků Neihan Duanzi − dostala pod tlak domácích cenzorů kvůli komentářům a vtipům směřujícím na nejvyšší představitele v Pekingu. A Čang I-ming zaujal velmi "flexibilní" stanovisko.

Proč mu na druhé straně nevěří Východ? "Nerozumíte situaci v celé její šíři. Vlastně jejich postoj chápu," napsal zase podle BBC Čang I-ming svým zaměstnancům v dopisu, kde vysvětloval, proč je ochoten podvolit se tlaku Američanů. A jeho dosavadní domácí fanoušci jej začali naráz označovat jako zrádce. I-ming zjevně nemůže ze situace vyjít neposkvrněný a uspokojivší obě strany. Přitom tak dlouho mu vycházelo, v podstatě na co sáhl.

Překvapení na první pokus

Čang I-ming se narodil v roce 1983 do rodiny státních úředníků v provincii Fu-ťien. Jeho jméno je podle domácích novinářů odvozeno od čínského úsloví o tom, kterak "překvapit všechny na první pokus" a I-mingovi se to přes pár neúspěchů v podstatě daří.

Vystudoval softwarové inženýrství a potom překvapil rychlým postupem ve svém prvním zaměstnání, rezervačním portálu Kuxun. Zde se během dvanácti měsíců vypracoval do šéfovské role se zodpovědností za padesátičlenný tým.

Následně své okolí šokoval, když po pár měsících opustil perspektivní pozici, kterou získal v čínské pobočce Microsoftu, a − po zastávkách v dalších dvou rozjíždějících se firmách − založil ByteDance. Ta opět na první pokus překvapila všechny svým růstem. A to až do současné hodnoty ve výši odhadované na 75 miliard dolarů. To z osm let staré firmy činí nejcennější start-up. Hodnotnější než Uber, Airbnb nebo Palantir.

I-ming na začátku druhé dekády 21. století zaujal tehdy masivně startující přesun uživatelů z desktopů k chytrým telefonům. Rozhodl se jej využít. Premisa aplikací vyvíjených ByteDance byla relativně jednoduchá. Využít umělou inteligenci tak, aby uživatelům doporučovala obsah, jež má nejvyšší šance je zaujmout.

Velký úspěch měla hned jeho první aplikace Toutiao (čínsky "titulek"), jakýsi mobilní agregátor zpráv. Aplikace během dvou let nasbírala 13 mi­lionů denních uživatelů a ByteDance přinesla více než 100 milionů dolarů investic od venture kapitálu.

I-ming a jeho ByteDance jsou extrémně dobří v tom, jak dokážou identifikovat, kde mají konkurenční aplikace slabá místa.

Došlo i na "Otce sviní"

S těmito penězi se pak I-ming pustil do budování videoportálu. Už před pěti lety, kdy dnešní TikTok (jeho čínská verze nese název Douyin) spouštěl, přimíchával do svého receptu správné přísady: videa co nejkratší. Z původně zvažovaných dvou až pěti minut se postupně staly maximálně minutové, nejlépe však patnáctisekundové klipy. A další zásada: autoři klipů co nejrůznorodější. Jednou z hvězd čínských začátků se stal farmář s přezdívkou "Otec sviní", jenž vytvářel videa o své prasečí farmě a jejich obyvatelích. A výše zmíněná umělá inteligence každému uživateli tlačila přesně ten obsah, který měl na obrazovce jeho mobilního telefonu největší šanci uspět.

Po úspěchu na čínském trhu si pak − i za pomoci akvizice obdobné aplikace Musical.ly − otevřel cestu na západní trhy a pomalu začal zvedat pomyslná obočí západním regulátorům. Z TikToku se totiž stal globální fenomén, jehož aplikaci si stahovaly stamiliony lidí. Během pandemie koronaviru dokonce překonala komunikátor WhatsApp a s celkovými více než dvěma miliardami stažení se stala nejpopulárnější aplikací na Zemi.

Bez ohledu na stávající úspěchy I-ming dál pokračuje v krasojízdě. ByteDance má vyvinutou platformu na streamování hudby, kterou nyní testuje na domácích uživatelích. Stejně tak pustil do oběhu komunikátor Flipchat, jenž jde po pozicích čínského hegemona WeChatu od Tencentu.

Od loňska si vývojáři ByteDance hrají též s klonem Snapchatu (koncept krátkých textových či obrazových zpráv s časově omezenou trvanlivostí) Duoshan a pod značkou Lark v Singapuru zase vyvíjí konkurenci Slacku a kancelářským nástrojům Google.

I-ming a jeho ByteDance jsou extrémně dobří v tom, jak dokážou identifikovat, kde mají konkurenční aplikace slabá místa v uživatelské přívětivosti, a tato následné vylepšit k dokonalosti. Strategie je podle analytiků jasná: "Rozhodit sítě po celém rybníce a počkat si, co se do nich chytne."

Vzorem je pro I-minga americký Google. "Je to firma bez limitů. A doufám, že my budeme jednou taky takoví. Zároveň věřím, že můžeme a budeme dělat věci, které budou zajímavé a užitečné pro naše zákazníky," konstatoval I-ming pro South China Morning Post. Plán velmi ambiciózní. I pro muže, jenž umí všechny překvapit na první pokus. Který se může fatálně pokazit už nyní, pokud se šéfovi ByteDance nějakým způsobem nepodaří Čínu a svět zároveň přesvědčit, že stojí na stranách obou.