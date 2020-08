Na počátku byla chyba v softwaru jedné energetické firmy v Ohiu. Ta chyba řekla: "Budiž tma." A tak si 55 milionů lidí na severovýchodě Spojených států a Kanady vyzkoušelo, jak se v moderním světě žije bez něčeho tak základního, jako je elektrická energie. O dva dny později − kdy většina sítě už opět byla pod napětím a kdy se škody vyšplhaly na sedm až deset miliard dolarů − si západní svět uvědomil, jak závislý je na elektřině a jak křehká a poddimenzovaná je jeho energetická infrastruktura. V pátek 14. srpna to bude 17 let, co Amerika zažila do té doby nejrozsáhlejší blackout v dějinách.