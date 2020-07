Češi už od příštího roku nebudou muset při komunikaci s úřady či například uzavírání smluv s mobilními operátory prokazovat svou totožnost občankou. Alternativou k ní by se měla stát identifikace prostřednictvím jména a hesla do internetového bankovnictví. To by mohlo komunikaci, která se dosud v Česku většinou neobešla bez návštěvy kamenné pobočky nebo úřadu, plně přenést do on-line prostředí. Novinku umožní zákon o bankách, který vstoupí v účinnost od ledna.