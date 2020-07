Zaměstnavatelé si už nebudou muset při doručování výpovědi zaměstnanci hrát na detektivy a pátrat, kde všude by mohli dotyčného najít, aby mu dali výpověď rovnou do ruky. Novela zákoníku práce účinná od 30. července totiž výrazně zjednodušuje doručování písemností zaměstnancům. Týká se to nejen výpovědí, ale také pracovních smluv, mzdových výměrů a dalších dokumentů, které musí být podle zákona doručeny do vlastních rukou.